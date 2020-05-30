SpaceX'in Starship prototipi test sırasında infilak etti!

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ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX'in Starship isimli mekiğinin prototipi ABD'nin Teksas eyaletindeki test alanında infilak etti. SpaceX, Starship'i kısa süre içinde fırlatılabilecek duruma getirmek için agresif bir test programı uyguluyordu.

Reuters'ın aktardığına göre Starship'in bugün ilk astronotlu uzay yolculuğunu yapmak üzere fırlatılması planlanan Crew Dragon'la hiçbir bağlantısı yok ve farklı bir roket sistemi kullanıyor.

Prototipin Boca Chica test bölgesinde aniden bir ateş topuna dönüşmesi NASA'nın yaptığı canlı yayında görüntülendi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

120 metre uzunluğundaki roketin Mars'a insan ve 100 ton kargo taşıyabilemesi planlanıyor. Proje, Musk'ın "uygun fiyata uzay seyahati" hayalinin ilk somut adımlarından biri olarak görülüyor. Starship'in birden fazla kez kullanılabilmesi planlanıyor.

SpaceX, prototipin neden patladığıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.