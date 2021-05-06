SpaceX'in Starship'i 4 deneme sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı

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SpaceX'in Ay'a astronotları göndermek ve Mars'a insanları taşımak için kullanmayı planladığı Starship, üst üste meydana gelen başarısız girişimlerin ardından bir test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Startship'le yapılan daha önceki 4 deneme inişlerde meydana gelen patlamalarla son bulmuştu.

SpaceX'in dev bir kurşuna benzeyen geliştirilmiş roketi, 10 kilometre boyunca Meksika Körfezi üzerinde uçtuktan sonra dik hale gelip bu şekilde iniş yaptı.

Fırlatma sunucusu John Insprucker heyecenlı bir şekilde, "Starbase Uçuş Kontrol doğruladı. Gördüğünüz gibi inmeyi başardık. Starship indi!" dedi.

50 metrelik roketin tabanı inişten sonra hızlıca söndürüldü. Roket 6 dakikalık uçuştan sonra ayakta kaldı. SpaceX'in sahibi Elon Musk, "her şeyin kitabına uygun" yapıldığını belirtti.