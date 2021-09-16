SpaceX'in ilk 'amatör astronot' mürettebatı, 575 kilometre yükseklikte olacak; işte ilklerin uzay uçuşu ve yolcuları

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Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, ilk defa sadece uzay turistlerinden oluşan bir mürrettebatla dolu olan İlham4'ü (Inspiration4), Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı.

İçinde dört uzay turisti bulunan uzay aracı, dünyanın yörüngesinde üç gün boyunca dönecek.

Çarşamba akşamı yapılan fırlatma, uzay turizmi için şu ana kadar atılmış en büyük adımlardan biri. Elon Musk'ın uzay şirketi ilk defa uzaya tamamıyla ticari bir uçuş gerçekleşirken, tarihte ilk kez içinde profesyonel bir astronot olmayan uzay aracı yörüngeye doğru yol almaya başladı.

Uzay aracında henüz ergenlik yıllarında kurduğu bir şirketle milyarlar kazanan Jared Isaacman bulunuyor. Isaacman, Richard Branson ve Jeff Bezos'tan sonra bu yaz uzaya giden 3. milyarder olacak.

Isaacman'le birlikte çocukluğunda kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux da bulunuyor. Arcenaux hem uzaya giden en genç Amerikalı, hem de uzaya bacağında protezle giden ilk insan olacak.

Inspiration4'teki diğer iki koltukta da 41 yaşındaki veri mühendisi Chris Sembroski ve 51 yaşındaki bölge devlet üniversitesi eğitimcisi Sian Proctor var.

Soldan sağa: C hristopher Sembroski, Dr Sian Proctor, Jared Isaacman ve Hayley Arceneaux.

Dünyanın yörüngesinde dönecek olan yolcular 575 kilometre yükseklikte olacaklar. Bu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 160 kilometre daha yüksek olmaları anlamına geliyor.