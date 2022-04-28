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Bilim / Teknoloji

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi

6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu bulunduğu belirtildi

28 Nisan 2022 00:16

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