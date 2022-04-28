SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce de NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez uzaya insan taşımıştı.