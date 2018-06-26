S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P Global Ratings), Eurogroup\'un borçların vadesinin uzatılması kararları sonrası, ülkenin borç risklerinde azalma olduğunu değerlendirdiği Yunanistan\'ın kredi notunu yükseltti.

S&P, Yunanistan\'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli

kredi notlarını B\'den B+ seviyesine yükseltti.

S&P\'den yapılan açıklamada, \"Eurogroup\'ta alınan kararların gelecek iki yıl

için Yunanistan\'ın borç servisi risklerini ciddi şekilde azalttığına

inanıyoruz\" denildi. Yunanistan\'ın not görünümünü de \"durağan\"a indiren S&P, bunun kredibiliteye yönelik risk dengesini yansıttığını belirtti.

Moody\'s\'den yapılan açıklamada da, Yunanistan\'a sağlanan borç rahatlatma paketinin ülke kredi notu için pozitif olduğu vurgulandı.