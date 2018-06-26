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Ekonomi

S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P Global Ratings), Eurogroup'un borçların vadesinin uzatılması kararları sonrası, ülkenin borç risklerinde azalma olduğunu değerlendirdiği Yunanistan'ın kredi not

26 Haziran 2018 12:08

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P Global Ratings), Eurogroup\'un borçların vadesinin uzatılması kararları sonrası, ülkenin borç risklerinde azalma olduğunu değerlendirdiği Yunanistan\'ın kredi notunu yükseltti.
S&P, Yunanistan\'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli
 kredi notlarını B\'den B+ seviyesine yükseltti.
S&P\'den yapılan açıklamada, \"Eurogroup\'ta alınan kararların gelecek iki yıl
 için Yunanistan\'ın borç servisi risklerini ciddi şekilde azalttığına
 inanıyoruz\" denildi. Yunanistan\'ın not görünümünü de \"durağan\"a indiren S&P, bunun kredibiliteye yönelik risk dengesini yansıttığını belirtti.
Moody\'s\'den yapılan açıklamada da, Yunanistan\'a sağlanan borç rahatlatma paketinin ülke kredi notu için pozitif olduğu vurgulandı.

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