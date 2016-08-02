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Ekonomi
Deutsche Welle

S&P, Türkiye'yi 'yüksek risk' düzeyine çekti

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indiren kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ülke riskini de 'yüksek risk' olarak revize etti.

02 Ağustos 2016 00:07


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's darbe girişiminin ardından siyasi kutuplaşmanın arttığı ve kurumsal denetim mekanizmalarının zayıfladığı şeklinde kanaat belirterek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüştü. Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye indirilirken, kredi notunun durağan olan görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevrilmişti.

Mehmet Şimşek Standard & Poor's hakkında ne demişti?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, not indirimine giden kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) ile çalışmadığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu: "S&P'nin en büyük argümanı, Türkiye'de siyasi gerilim artacak, Türkiye'nin demokrasisi bir anlamda zorlanacak, tehlikeye girecek, onun için notu indiriyoruz. İnanılır gibi değil tam tersi oldu, Türkiye'de gerilim azaldı, demokrasi güçlendi ve milletimiz daha da kenetlendi. Bunların not indiriminin temel argümanı tabiri caizse tamamen yanlış çıktı."

Yabancı sermaye akışını frenleyebilir

Standard&Poors kararına, darbe girişiminden sonra "Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın daha da artmasını ve Türkiye'nin uzun süreli istikrarsızlığa sürüklenmiş olmasını" gerekçe göstermişti. Bu değerlendirmenin Türkiye yönündeki yabancı sermaye akışını frenleyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre yıllardır ödemeler dengesi açığı veren Türkiye yabancı sermaye girişine muhtaç olduğundan, yatırımların azalmasının Türk ekonomisine ağır darbe indirmesinden endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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