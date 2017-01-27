S&P, Türkiye'nin not görünümünü negatife düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife indirdi.

Kurum Türkiye'nin kredi notunu ise yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altında, BB seviyesinde tutuyor.

S&P, Kasım 2016'da not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmişti.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasından Türkiye'ye en düşük notu veren kurum da yine S&P.

Not görünümünün negatife indirilmesine gerekçe olarak, "Politika yapıcıların artan enflasyon ve kur baskılarını dizginleme becerilerinin giderek artan ölçüde kısıtlanması" gösterildi.

S&P'nin açıklaması, piyasalar bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den gelecek not kararına odaklandığı sırada geldi.

Fitch'in Türkiye kredi notunu bugün açıklaması bekleniyor.

Türkiye'yi BBB- seviyesinde notlayan Fitch, ülkeye 'yatırım yapılabilir seviye' notu veren tek kredi derecelendirme kuruluşu.

Piyasada oluşan 'Fitch'ten not indirimi gelebilir' beklentisi nedeniyle TL bugün ABD Doları karşısında yüzde 0,50 değer yitirdi.

TL'nin yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 10'un üzerinde.

Fitch, Kasım 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükselten ilk kurum olmuştu.

Ardından Moody's Mayıs 2013'te benzer bir adım atmış ve Türkiye'ye fon girişi hızlanmıştı.

Moody's 24 Eylül 2016'da artan riskleri gerekçe göstererek Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirmişti.

Düşük riskli varlıklara yatırım yapan emeklilik fonları gibi büyük fonlar, bir ülkeye yatırım yaparken en az iki kurumdan yatırım yapılabilir seviye notu olmasını istiyor.