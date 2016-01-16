S&P Polonya'nın notunu indirdi



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), tartışmalı reformların ardından Polonya'nın kredi notunu bir kademe indirdi.

Polonya'nın kredi notunu A-'den BBB+'ya indiren kuruluş, ülkenin kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak belirledi.

S&P not indirimine gerekçe olarak sağ muhafazakar hükümetin icraatlarının devletin temel kurumlarının etkinliği ve bağımsızlığını zayıflatmasını gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise ülkenin ekonomik gücü ve istikrarlı bankacılık sistemini gerekçe göstererek Polonya'nın A+ olan notunu koruduğunu belirtti. Ancak kuruluş açıklamasında ekim ayında sağ muhafazakar hükümetin göreve gelmesinin ardından "Polonya'da siyaset sahnesinin kutuplaşmaya devam edeceği" ve "büyük gerginliklerin" beklendiği uyarısını yaptı.

Polonya'da iktidardaki sağ muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS) haftalardır eleştirilerin odağında. Anayasa mahkemesinin yapısını değiştiren reformun yanı sıra yeni medya yasası nedeniyle de hükümetin icraatları büyük tepki çekiyor.