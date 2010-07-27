T24 LogoT24 Logo
Politika

SP olağanüstü kongreye gidiyor!

Kurtulmuş'un partideki muhalifleri, SP'nin olağanüstü kongreye gitmesi için delgelerden gerekli imzaları topladı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Necmettin Erbakan'ın tasfiye edildiğini ileri süren SP'nin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un partideki muhalifleri, SP'nin olağanüstü kongreye gitmesi için delgelerden gerekli imzaları topladı.

Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre talep eden 650 delegenin imzası, Saadet Partisi kurucularından Mustafa Kamalak ve Temel Karamollaoğlu ile Giresun delegesi Hasan Bitmez tarafından parti özel kalemine teslim edildi.

Kamalak, parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, daha önce genel merkeze müracaat eden yaklaşık 150 delege ile birlikte toplam 800 delegenin büyük kongre için müracaatta bulunduğunu belirterek, 1 ay olarak öngördükleri makul sürede kongrenin toplanabileceğini söyledi. Kamalak, SP'nin bölünmeyeceğini, anlaşma sağlanacağını dile getirdi.

İmzaların teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ise, "Önder Sav'dan görüş alınması bizi üzmüştür" şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24