SP olağanüstü kongreye gidiyor!

T24 - Necmettin Erbakan'ın tasfiye edildiğini ileri süren SP'nin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un partideki muhalifleri, SP'nin olağanüstü kongreye gitmesi için delgelerden gerekli imzaları topladı.



Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre talep eden 650 delegenin imzası, Saadet Partisi kurucularından Mustafa Kamalak ve Temel Karamollaoğlu ile Giresun delegesi Hasan Bitmez tarafından parti özel kalemine teslim edildi.



Kamalak, parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, daha önce genel merkeze müracaat eden yaklaşık 150 delege ile birlikte toplam 800 delegenin büyük kongre için müracaatta bulunduğunu belirterek, 1 ay olarak öngördükleri makul sürede kongrenin toplanabileceğini söyledi. Kamalak, SP'nin bölünmeyeceğini, anlaşma sağlanacağını dile getirdi.



İmzaların teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ise, "Önder Sav'dan görüş alınması bizi üzmüştür" şeklinde konuştu.





