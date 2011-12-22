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Ekonomi

S&P Macaristan'ın kredi notunu düşürdü WASHINGTON (A.A)

22 Aralık 2011 11:27

-S&P Macaristan'ın kredi notunu düşürdü WASHINGTON (A.A) - 22.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Macaristan'ın uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''BB+''ya çekti, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluş yaptığı açıklamada, not indiriminde Macaristan'ın politika çerçevesinin öngörülebilirliği ve kredibilitesinin zayıflamaya devam etmesinin etkili olduğunu vurguladı. S&P, pek çok sektörü etkilemesi beklenen yıl içinde alınan önlemlerin, bankaların kredi vermesi ve şirketlerin yatırım konusunda isteğini azaltarak ekonomik büyümeyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen ay, Macaristan'ın ''Baa3'' olan devlet tahvillerinin yerel ve yabancı para cinsinden notunu ''Ba1''le yatırım yapılamaz seviyeye indirmiş, kredi notlarının görünümlerini ise ''negatif'' olarak belirlemişti.

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