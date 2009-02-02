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Politika

SP liderinden Erdoğan'a teşekkür

SP lideri Kurtulmuş: Başbakan'ın Davos'taki tavrını haklı bir tepki olarak görüyor ve kendisine teşekkür ediyoruz

02 Şubat 2009 02:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Davos'taki tepkisi nedeniyle teşekkür ettiklerini söyledi.

Atatürk Spor Salonunda belediye başkan adaylarının tanıtım programına katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada hizmet etmekten başka, bir kaygılarının olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, "Malatya'ya geldiğimiz andan itibaren bizlere yönelik ilgi ve alaka gösterdi ki, Malatya belediye başkanını Mehmet Yaşar Çerçi'yi şimdiden seçmiş. Malatyalılar onu çok seviyor ve yeniden başkan görmek istiyor" dedi.

Konuşmaları sık sık "Katil İsrail" sloganlarıyla kesilen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Davos toplantısında ortaya çıkan Başbakan'ın, Türkiye'yi ve milletimizin hassasiyetlerini ortaya koyan tepkisini haklı bir tepki olarak kabul ediyor ve Başbakan'a teşekkür ediyoruz. Şu anda İsrail'in 1967'den beri bölgedeki en büyük gücü, topu, tüfeği, askeri gücü, Amerika'nın desteği değildir. Bunlar var ama İsrail'in en büyük gücü 1967'den beri karşısında hiçbir diplomatik güç
olmamasıdır. Bizim teklifimiz, Sayın Başbakan'ın bu tepkisini somut hale dönüştürmek için elimizdeki bütün imkanları kullanarak, Türkiye'nin İsrail'in bu agresif, saldırgan politikasının karşısında durabilecek uluslararası diplomatik ve politik gücün oluşmasına katkıda bulunması, buna öncülük etmesidir."

Saadet Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaşar Çerçi de "Vatandaş verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördü. Mağdur edildiğini her defasında dile getirmesine rağmen seslerine kulak tıkanıldığını anladı ve artık buna bir son vermek istiyor" diye konuştu.

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