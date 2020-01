SP Lideri Karamollaoğlu: Çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye\'deki eğitim sistemini eleştirerek, \"Çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi\" dedi.

SP, Rize\'de 5\'inci olağan kongresini Genel Başkan Temel Karamollaoğlu\'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Rize İsmail Karaman Kültür Merkezi\'nde yapılan kongrede konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarı eleştirerek, ülkenin birçok sorununun çözülmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında müzakere edeceği kimse kalmadığını ileri süren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

\"Şimdiki arkadaşlarımız bu zamanı da geçtiler ama maalesef ülkemizin problemlerini çözemedi. Üzerimize oynanan oyunların farkına varmadılar. Şimdi kafalarına bir taş düştü uyanıyorlar ama halen hangi tedbirleri almaları gerektiğini göremiyorlar. Bu hükümet aklı ile değil hissiyatı ile hareket ediyor. Hemşehriniz Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey\'in etrafında müzakere edeceği kimse kalmadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor, aynı zamanda kendi etrafını boşalttı. Yola çıktığı arkadaşlarından etrafında kimse kalmadı. Eğer bu memleket biraz ileri gidecekse siz muhalefetle de meseleleri görüşmek mecburiyetindesiniz. Siz bir dinleyin yine kararı siz vereceksiniz. Onun doğru gördüklerini alın kullanın.\"

EĞİTİM SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Eğitim sistemini de eleştiren Karamollaoğlu, şöyle dedi:

\"Bizim çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi. Son 15 yıldır durmadan imtihana girecekler, özel okullar, dershaneler, şu kitaplar, şunu çöz, yeni imtihan metodunu öğren, metot çöz; bilgi ise yok. Şimdi ne oldu? TEOG kaksın. Tamam, kalktı; şimdi ne diyeceklerini bilmiyorlar. Sistem değişsin, imam hatip okulları gelsin. Çocuklar at yarışı gibi yetiştiriliyor, bu olmaz. Üniversitede insanlar gençlerin düşünmesine engel oluyor. Bazen diyoruz gençlerle bir araya gelelim konuşalım; diyorlar o saatte dersleri var. Hafta sonu bir araya gelelim; yine kursları var. Yaz tatilinde gelelim; yine olmaz, yazın da iki aylık kurslar var. Ya mübarek sen bu insanları sürekli dershanelerde, okullarda tutarsan bu adam düşünmeyi unutur. Düşünmeyen adam problem çözemez, ülkeyi kalkındırmaz, meslek sahibi olamaz, siyaset yapamaz.\"

Yapılan kongrede mevcut başkan Avukat Muhammet Kaçar yeniden SP Rize İl Başkanı seçildi.



