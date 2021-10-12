SP'li Bülent Kaya, liderler turunu değerlendirdi: Ülke meselelerini konuşuyoruz, iktidarla da görüşürüz

Eray GÖRGÜLÜ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun diğer partilerin genel başkanlarını ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretlerimiz muhalefeti konsolide çabası gibi görülmemeli. Ülke meseleleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. İktidar partisinden de randevu talep edip, endişe ve hassasiyetlerimizi paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ardından dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

"Hassasiyetlerimizi paylaşırız"

Karamollaoğlu’nun muhalefet partisi liderlerini ziyaretine ilişkin T24’ün sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, bu ziyaretlerin muhalefeti konsolide etme çabası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Genel Başkanımız ülke meselelerine bakış ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere bir liderler turu başlattı. Bunu zaten belirli periyotlarla yapıyorduk. Yakın zamanda Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Meral Akşener ve Sayın Ali Babacan’la bir görüşme gerçekleştirildi. Son olarak da dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edildi.



Bu görüşmelerde, hem ülkemizde yaşanan son gelişmeler değerlendiriliyor hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuluyor. Ancak, her ne kadar meselelere birbirine yakın pencereden bakan partiler olsak da bunu muhalefet blokunu konsolide etmeye dönük bir çalışma olarak değerlendirmemek lazım. Ülkenin ana gündemlerine ilişkin iktidar partisinden de bir randevu talep edip, endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla genel başkanımızın söz konusu liderler turunu muhalefet blokunun bir arada olmasına yönelik bir çalışmadan ziyade, Türkiye’nin sorunlarına yönelik istişare toplantıları olarak değerlendirmek gerekiyor."

"Hiçbir partiye karşı rezervimiz yok"

Bülent Kaya, "Liderler turu kapsamında AKP’nin yanı sıra HDP ile de bir görüşme talebiniz olacak mı?" sorusu üzerine ise, "Siyasi temsil yetkisine sahip her parti ile elbette görüşürüz. Bizim bu anlamda hiçbir partiye karşı bir rezervimiz yok. Böyle bir ayrımı da doğru bulmayız. Dolayısıyla genel başkanımızın ülke gündemine yönelik ziyaretleri hiçbir partiyle sınırlı değil" yanıtını verdi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" vaadi kapsamında oluşturulması planlanan ve üzerinde çalışmaları devam ortak metin hazırlığına ilişkin soru üzerine de Kaya, bu konunun genel başkanların görüşmelerinde de gündeme geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "TBMM’de yaptığımız görüşmelerde olaya yaklaşımla ilgili mutabık kaldığımızı söyleyebilirim. Genel olarak yaptığımız fikir alışverişlerinde genel çerçevede mutabık kaldığımızı ve ortak bir metne ulaşabilmemizin mümkün olduğunu görüyoruz.



Toplantılarda konuştuğumuz konuları genel başkanlarımızı da aktarıyoruz ve onlar da kendi aralarındaki görüşmelerde devam eden çalışmaları değerlendiriyor. Tabii ortak metin ortaya çıktıktan sonra, bu çalışma bununla sınırlı kalmayacak. Biz bu metni seçimin ardından parlamentoda olan tüm partilerle de değerlendireceğiz. Bugün iktidarda olan, yarın muhalefette olacak partiler de olacaktır. Yeni Anayasa konusunda parlamentodaki tüm partilerin fikri alınacaktır."