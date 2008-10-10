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Politika

SP, Kurtulmuş'la kurtulabilir mi?

Prof. Kurtulmuş'un liderliğinde Saadet Partisi, kamuoyunda yeniden etkin bir siyasi hareket haline gelebilir

10 Ekim 2008 03:00

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu, 26 Ekim'de yapılacak büyük kongrede genel başkanlığa aday gösterilecek isim olarak oybirliğiyle Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'ta anlaştı. SP'nin Kurtulmuş'un liderliğinde, yıllardır süren suskunluğunu bozması ve kamuoyunda yeniden etkin bir siyasi hareket haline gelmesi bekleniyor.  
 
Türkiye'de AKP'ye alternatifin CHP ve MHP'de değil, yine aynı kulvarda olduğunu ileri süren Bugün yazarı Mehmet Taşgetiren, ANAP ve DYP'nin de bu zemine oynadığını söyledi. Söz konusu kulvarı kapsayıcı bir dil ve kuşatıcı bir lider bulamadığı için SP'nin bir süredir rölantide çalıştığını belirten Taşgetiren, yıllardır yedek kulübesinde oturan Prof. Kurtulmuş'un oyuna girmesiyle SP'nin siyasette etkili günlerine dönebileceğini ifade etti.  

SP'nin genel başkan adayı belirlendi

Kurtulmuş'un önceliğinin Türkiye ve İslam ülkeleri olacağını ileri süren Taşgetiren, Meclis'te SP'nin sesinin bulunmasının çok önemli olduğunu savundu. Taşgetiren, gerek dünya, gerek Türkiye'nin sorunlarına bakarken SP'nin her bakımdan farklı bir perspektifi dile getirdiğini söyledi.
28 Şubat'tan sonra aynı zeminde doğan AKP'nin en çok dış ilişkiler alanını revize ederek yürüdüğünü, politik anlamda İslamcı damarın devre dışı kaldığını belirten Taşgetiren, Kurtulmuş'un liderliğinde SP'nin yeniden Milli Görüş'ü canlandıracağını kaydetti.

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