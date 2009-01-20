SP: İsrail savaş tazminatı ödemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze halkına savaş tazminatı ödemesi gerektiğini söyledi.



Kurtulmuş, parti genel merkezinde Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov'i kabul ederek bir süre görüştü.



Görüşmeden önce gazetecilerin İsrail'in ateşkes kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "İsrail, bu kadar katliam, soykırım, katledilen bebekler, yaşlıların ardından 'ateşkes yaptım' diyerek, ellerini yıkayıp bundan kurtulamaz" dedi.



İsrail'in bu savaşta bütün stratejisini yitirdiğini belirten Kurtulmuş, "Bu kadar saldırıya rağmen Gazze halkı ayakta kalmayı başarmıştır" dedi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Madem ateşkes var, İsrail bütün askerlerini, güçlerini en kısa zamanda geri çekmelidir. Gazze'deki sınır kapıları açık tutularak yardımların girişi sağlanmalıdır. Bütün altyapı ve üst yapı tahrip edilmiş, binlerce insan ölmüş ve yaralanmıştır. İsrail Gazze halkına savaş tazminatı ödemelidir. Ağır yaralıların Türkiye ve bölge ülkelerde tedavisi için hava köprüsü oluşturulmalıdır."



