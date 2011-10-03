T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P İngiltere'nin kredi notunu teyit etti LONDRA (A.A)

03 Ekim 2011 19:37

-S&P İngiltere'nin kredi notunu teyit etti LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Standard & Poor's (S&P) İngiltere'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. S&P, İngiltere'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit ettiğini ve kredi notu görünümünün de ''durağan'' olduğunu açıkladı. Hükümetin gevşek para politikasının sağladığı desteğe rağmen, mali tasarruf ekonomi üzerinde yük oluşturduğu için vergi gelirlerinin baskı altında kalabileceğine işaret eden S&P, zayıf büyüme görünümüne karşılık koalisyon hükümetinin mali konsolidasyon taahhüdünden sapması halinde ülkenin kredi notunun aşağı yönlü baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu. İngiltere ekonomisindeki toparlanmanın zayıf olduğunu ve hükümetin tasarruf önlemlerinin büyüme üzerinde baskı yarattığını ifade eden kuruluş, İngiltere'nin 2011 ve 2014 yılları arasında ortalama yüzde 1,8 büyümesini beklediğini bildirdi. İngiliz hükümeti, aynı dönemde ekonominin yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. S&P, hükümetin özel sektörün, kamu harcamaları kesintileri nedeniyle talepteki açığı kapatması için hızlı hareket edeceği tahmininin, küresel talebin zayıflaması ve yapısal konular nedeniyle iyimser olabileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24