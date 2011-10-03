-S&P İngiltere'nin kredi notunu teyit etti LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) İngiltere'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. S&P, İngiltere'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit ettiğini ve kredi notu görünümünün de ''durağan'' olduğunu açıkladı. Hükümetin gevşek para politikasının sağladığı desteğe rağmen, mali tasarruf ekonomi üzerinde yük oluşturduğu için vergi gelirlerinin baskı altında kalabileceğine işaret eden S&P, zayıf büyüme görünümüne karşılık koalisyon hükümetinin mali konsolidasyon taahhüdünden sapması halinde ülkenin kredi notunun aşağı yönlü baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu. İngiltere ekonomisindeki toparlanmanın zayıf olduğunu ve hükümetin tasarruf önlemlerinin büyüme üzerinde baskı yarattığını ifade eden kuruluş, İngiltere'nin 2011 ve 2014 yılları arasında ortalama yüzde 1,8 büyümesini beklediğini bildirdi. İngiliz hükümeti, aynı dönemde ekonominin yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. S&P, hükümetin özel sektörün, kamu harcamaları kesintileri nedeniyle talepteki açığı kapatması için hızlı hareket edeceği tahmininin, küresel talebin zayıflaması ve yapısal konular nedeniyle iyimser olabileceğini kaydetti.