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SP hastası ikizlerin yürümesi için 200 bin lira gerekiyor

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, Serebral Palsi (SP) hastası olan 13 yaşındaki ikizlerin yürümesi için yardım kampanyası başlatıldı

05 Ekim 2017 15:26

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, Serebral Palsi (SP) hastası olan 13 yaşındaki ikizlerin yürümesi için yardım kampanyası başlatıldı. İkizlerin ameliyat ve tedavi giderleri için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor.
Körfez Güney Mahallesi Demirkol Sokak\'ta oturan Savaş ve Songül Koçak çiftinin SP hastası olan ikizleri Umut ve İsmail Koçak yürüyemiyor. Kaynak ustası olan ve çocuklarının hastalığını nedeniyle işini bırakarak hayatını onların bakımına adayan Savaş ve eşi Songül Koçak, çocuklarını her gün okula götürüp getiriyor. İkiz kardeşler evlerinde doktorların söylediği günlük fizik tedavi programını uyguluyor.
Savaş Koçak, ameliyat masraflarını karşılayamayacağı için Körfez Kaymakamlığı\'na ikizlerinin ameliyat edilebilmesi için başvuruda bulundu. Bunun üzerine Körfez Kaymakamlığı tarafından 2 ay sürecek yardım kampanyası başlatıldı. Çocuklarının doğduktan sonra yürüyemediğini söyleyen baba Savaş Koçak, \"Umut ile İsmail, doğuştan Serebral Palsi hastası. Doğduklarından beri yürüyemediler. Tedavi edilip ameliyat olmaları gerekiyor. İstanbul\'da özel bir hastanede ameliyat olacaklar. Ameliyat ve ameliyat sonrası yoğun fizik tedavi almaları gerekiyor. Bu nedenle yardıma ihtiyacımız var. Çocuklarımın bir an önce ameliyat olması gerekiyor\" dedi.
\'BAKIM ÜCRETİ İHTİYAÇLARA YETMİYOR\'
Savaş Koçak çocuklarının ameliyat ve tedavileri için yaklaşık 200 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, \"Çocuklarımın bakıcısı olduğumuz için anne baba olarak çalışamıyoruz. Çocuklarımız yürüyemiyorlar adım atsalar bile güçlük çekiyorlar. Çocukların ihtiyaçlarını devletin verdiği bakım ücretiyle karşılamaya çalışıyoruz. Bu ücret yeterli gelmiyor. Evdeki bakımı, okul masrafı, hastane masrafı için bu para yeterli gelmiyor. Doktorlarımız ameliyat olmaları gerektiğini söylüyorlar. Ameliyat sonrası da yoğun fizik tedavi olmaları gerekiyor. Fizik tedaviden sonra da yüzme havuzu gibi terapiler, tedaviler uygulanması gerekiyor. Ameliyat öncesinde ve sonrasında yapılacak tedaviler, çocukların ayaklarına alınacak cihazlar için desteğe ihtiyacımız var. Çocuklarımız derslerinde çok iyiler çok şükür. Takdir, teşekkür belgeleri var, derslerinde çok başarılılar ve öğretmenleri çok seviyor onları. Aynı zamanda tedavi nedeniyle bankadan çektiğimiz kredi borçlarımız da var. Hayırseverlerin yapacağı desteklerle evlatlarım yürüyebilecek\" diye konuştu.

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