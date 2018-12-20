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Ekonomi

S&P Global Platts: ABD'de sondaj kule sayısı üç adet arttı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 19 Aralık itibarıyla üç adet artışla 1,175'e yükseldi

20 Aralık 2018 13:09

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 19 Aralık itibarıyla üç adet artışla 1,175\'e yükseldi.
S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 45 adet azalarak 892\'ye gerilerken, doğal gaz kule sayısı 47 adet artışla 266\'ya yükseldi.
S&P Global Platts Raporu\'na göre;
       -  Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet artışla 17\'ye çıktı.
       - Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule  sayısı 126 adet arttı.
       - Sondaj kulelerinin 1,144 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı.
       - En büyük havzalardan Permian\'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 481\'e çıkarken, Anadarko\'da 2 adet düşüşle 157\'ye geriledi.
Sondaj kule sayıları, S&P Global Platts tarafından çarşamba günlerinin verilerine, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından da cuma günlerinin verilerine dayanılarak açıklanıyor.

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