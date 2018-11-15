S&P Global Platts: ABD'de sondaj kule sayısı 21 adet arttı

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Kasım itibarıyla 21 adet artışla 1,200\'e yükseldi.

S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 7 adet artarak 950 olurken, doğal gaz kule sayısı 12 adet artarak 230\'a yükseldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 2 adet artışla 20\'ye çıktı.

S&P Global Platts verilerine göre;

- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 135 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin bin 166 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı.

Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından ise cuma günleri açıklanıyor.