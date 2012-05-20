SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak kaza yaptı

SP Genel Başkanı Kamalak'ın içinde bulunduğu otomobil Uşak-Afyonkarahisar yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Uşak Valisi Özdemir Çakacak, Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'ın makam aracıyla, Afyonkarahisar'daki bir programa katılmak üzere karayoluyla Uşak'a hareket ettiğini söyledi. Çakacak, Kamamak'ın aracının Banaz ilçesi yakınlarında kaza yaptığını bildirdi.

Kazada, makam aracının yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak yolda yan yattığını belirten Çakacak, kazayı Kamalak ve araç sürücüsünün yara almadan atlattığını söyledi.

Çakacak, Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'ın kazanın ardından beraberindeki koruma ekibinin aracıyla yola devam ettiğini belirtti.