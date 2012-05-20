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Yaşam

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak kaza yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, bir programa katılmak üzere Afyonkarahisar'a giderken Uşak'ın Banaz ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi

20 Mayıs 2012 20:39

SP Genel Başkanı Kamalak'ın içinde bulunduğu otomobil Uşak-Afyonkarahisar yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Uşak Valisi Özdemir Çakacak, Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'ın makam aracıyla, Afyonkarahisar'daki bir programa katılmak üzere karayoluyla Uşak'a hareket ettiğini söyledi. Çakacak, Kamamak'ın aracının Banaz ilçesi yakınlarında kaza yaptığını bildirdi.
 
Kazada, makam aracının yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak yolda yan yattığını belirten Çakacak, kazayı Kamalak ve araç sürücüsünün yara almadan atlattığını söyledi.
 
Çakacak, Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'ın kazanın ardından beraberindeki koruma ekibinin aracıyla yola devam ettiğini belirtti.

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