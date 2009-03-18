SP: Çağlayan hakkımız, devretmeyiz

CHP'nin İstanbul mitingi Çağlayan'da

'Karmaşa ile karşı karşıyayız'

'Miting saatinde alandayız'



BBP: 22 Mart'ta Çağlayan'dayız

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Saadettin Karaduman, Kazlıçeşme'deki AKP-CHP krizinin, 'CHP'ye Çağlayan Meydanı' alternatifi ile çözüleceğine ilişkin duyumları NTV'ye değerlendirdi.Kesin bir açıklama olmamakla birlikte, Valilik ve İl Seçim Kurulu'nun AKP ile CHP arasında yaşanan Kazlıçeşme krizine çözüm bulmak için yaptığı toplantıdan, CHP'ye Çağlayan Meydanı'nı tahsis etme kararının çıktığı ve yarın bunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.22 Mart Pazar günü Çağlayan'da Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin de miting yapacağı bilinirken, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Saadet Karaduman, "Çağlayan bizim, devretmeyiz" açıklaması yaptı.Karaduman, böyle bir karar alınmışsa 'meydanı nasıl paylaşılacak' sorusunun sorulması gerektiğini belirterek, "AKP ile CHP arasında Kazlıçeşme eksenli bir problem yaşandı. Yapılan kura çekimleri sonucu, bizim de Çağlayan için bir başvurumuz vardı, bize ve BBP'ye Çağlayan Meydanı tahsis edildi. Bu akşam da CHP'ye de burası verildi şeklinde birt haber yayıldı. Sayın Vali, Kazlıçeşme tartışmalarında 'iki tane siyasi parti olmaz' demişti. 3 saat arayla dahi olsa iki parti olamayacağını ifade etti. Şimdi iki tane siyasi partiye tahsis edilmiş olan Çağlayan'a, 3. partiyi nasıl alıyorlar. Bize resmen iletilmiş bir şey yok ve bu yorumları duyduğum haberler karşısında yapıyorum. '3 siyasi parti Çağlayan'da nasıl miting yapacak?' bunu sormak istiyorum" dedi.Karaduman, "Bizim mitinglerimize yüzbinler katılıyor. Mitingimiz 12.00'de başlayacak ve 15.00'te bitecek. Daha sonra 16.00'da BBP mitingi yapılacak. Bendeki resmi olmayan bilgi de, 10.00 ile 13.00 saatleri arası Çağlayan'ın CHP'ye tahsis edildiği yönünde. Burada tam bir karmaşa ile karşı karşıyayız.Biz şeyi belirtmek isterim, biz bu duruma itiraz ederiz. Yarın saat 10.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve kamuoyuyla bu durumu paylaşacağız. Çağlayan ile ilgili bizim 'tahsis edildi ve alındı' belgemiz var ve her şeyimiz tamam. Ancak, meydanın CHP'ye tahsisi konunun muhatabı olan bize sorulmadan nasıl yapılabilir; anlamıyorum" şeklinde konuştu."Önceki mitinglerden de bildiğimiz üzere, 1 gün önceden alan, süsülemek için partilere veriliyor" diyen Karaduman, "Sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş çıkışlar yasaklanıyor. Emniyet Müdürlüğü bu hususta bizimle çalıştı. 'Ne kadar bayrak acacaksınız, hangi saatte asılacak...' gibi unsurları paylaştık. Alan şu an bizde. Başvurumuz kabul edilmiş ve bize alındı belgesi verilmiş durumda.Bu meydan bizim hakımız, broşürlerdağıtılmış ilanlar verilmiş durumda. Aksi bir şey düşünülürse, biz ilan ettiğimiz bu saatte oraya gideceğiz ve mitingi başlatacağız. Velev ki başka partiye vermiş olsalar dahi ki böyle bir şey olacağına hala ihtimal vermek istemiyorum, biz o alana geliriz. Nasıl bir durum ortaya çıkacak takdiri yetkililere bırakıyorum. Karma karışık bir şey olur sanırım. Biz ilan ettiğimiz saatte meydandayız, mitingdeyiz" diye konuştu.Öte yandan, Büyük Birlik Partisi'nden yapılan açıklamada da İstanbul mitinginin 22 Mart'ta Çağlayan'da yapılacağı belirtildi. Parti genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, mitingin saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.