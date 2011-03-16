SP: Başörtülü adaya pozitif ayrımcılık yapacağız

T24- Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun maddesinin bulunmadığını belirterek, ''Başörtülü adaylara pozitif ayrımcılık yapacağız'' dedi.



Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak, Anayasa’ya göre siyasi haklar ile seçme ve seçilme hakkının en temel insan hakkı olduğunu söyledi. Aday adaylığı sürecenin yeni başladığını anlatan Kamalak, Saadet Partisi'nde başörtülü aday adaylarının olabileceğine de dikkati çekti.

Kimin aday olup olmayacağına partinin yetkili organlarının karar vereceğinİ vurgulayan Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Benim şahsi düşüncem, başörtülülerin önüne böyle bir engel konulmamalıdır. Her insanımız için seçme ve seçilme hakkı en temel insan hakkıdır. Bunun aksine bir davranış hem Anayasaya hem de evrensel eşitlik ilkesine aykırı düşer ve bu ülkenin hanımlarına karşı büyük bir haksızlık oluşturur. Çünkü nüfusumuzun yarısı hanımlardan oluşur, hanımların yüzde 70'i de başörtülüdür.

Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun maddesi de yoktur. Biz başörtülü adaylarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız.''

Kamalak, şimdiye kadar Saadet Partisi'ne engelli 14 aday adayın başvurduğunu da belirterek, engelli aday adaylarında ücret talep etmediklerini kaydetti.



İttifak görüşmeleri





Türkiye Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Kamalak, ''Bugün yarın Demokrat Parti ile ilgili gelişmelerde net bir sonuca ulaşılır'' dedi. Kamalak, ittifaktan olumlu bir sonuç alınacaksa çatının Saadet Partisi olması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi'nin Türkiye'de en geniş ve en sağlam teşkilatı bulanan bir parti olduğunu belirten Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bizim teşkilat yapımız, iktidar partisi AK Parti'nin teşkilat yapısından daha köklü, daha geniş ve daha da sağlamdır. Çünkü biz bir misyon partisiyiz. Alternatif değil, tek çare partisiyiz. Diğer seçimlere baktığınız zaman oy nisbetinde ittifak yapalım diyen partiler arasında en fazla oyu alan parti yine Saadet Partisi'dir. Bir sonuç alınmak isteniyorsa Saadet Partisi çatı olmalıdır. ''



Yeni anayasa yapılacak





Kamalak, iktidara geldiklerinde Anayasa’yı değiştireceklerini ve yeni Anayasa’nın toplumla barışık olacağını kaydetti. Hazırlayacakları yeni anayasanın ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağını da anlatan Kamalak, ''Yeni Anayasa insan merkezli olacaktır'' diye konuştu.

Mevcut Anayasa’nın bir darbe ve vesayet Anayasa’sı olduğunu savunan Kamalak şunları kaydetti:

''Mevcut Anayasa bu yüzden demokrasi isteyen yüce milletimizin ruh köküne ders düşen bir Anayasa’dır. Bu Anayasa tam 16 kez değiştirilmiştir. Yüzden fazla maddesi değiştirilmiş, iç yapısı bozulmuş ve maddeler arasındaki bağlantı kopmuştur. Bu yüzdende Anayasa’nın mutlaka değiştirilmesi lazım. Felsefesi insan hakkını koruyan, vatandaşı öne çıkartan, insan merkezli bir Anayasa olmalıdır.''