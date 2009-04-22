SP: Anayasa değişikliği geniş kapsamlı olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir anayasa için kurucu meclis çalışmasına ihtiyaç vardır" dedi.



Kurtulmuş, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik açıdan güç günlerden geçtiğini, belli bir kesimin geleceğe yönelik umutlarının kaybolduğunu ileri sürerek, "Türkiye, üretim yapısını güçlendiren bir reel ekonomik modele dönmeli" dedi.

Hukuk alanında da geniş kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kurtulmuş, bunun kısmı bir anayasa değişikliği ile geçiştirilemeyeceğini söyledi.



Bütün toplum kesimlerinin katılacağı sivil, demokratik ve özgür bir anayasanın hayata geçirilmesini isteyen Kurtulmuş, "Yeni bir anayasa için görevi sadece anayasa yapmak olan kurucu meclis çalışmasına ihtiyaç vardır. Tüm toplum kesimlerinin kabul ettiği sivil, şeffaf bir anayasa gerekiyor. Sadece bir kaç maddenin değiştirilmesiyle Türkiye'de demokrasinin gelişeceğini söylemek, en iyi ihtimalle saflık olur" diye konuştu.



Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin geniş kapsamlı olması gerektiğini vurgulayarak, bunun dışındaki yaklaşımları "zaman kaybı olarak" nitelendirdi.

Her yıl 24 Nisan'da, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının gündeme geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda iki yüzlü yaklaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Türk milletinin tarihi boyunca hiç kimseyi "ötekileştirmediğini" ifade eden Kurtulmuş, tarihçilerin objektif kriterinin bunu ortaya koyduğunu kaydetti. (aa)