SP, AKP’nin oylarının peşinde

Milli Görüş çizgisinden doğan AKP’ye kaptırdığı oyları geri almaya çalışan Saadet Partisi, yoğun bir çalışma içinde. AKP ile SP arasında özellikle İstanbul ve Güneydoğu’da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor

Milli Görüş çizgisinden doğan AKP ile Saadet Partisi arasında 29 Mart seçimleri öncesi dikkat çeken bir rekabet yaşanıyor. AKP tabanından ve belediye başkanlarından Saadet Partisi’ne geçenlerin son örneği, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu. Saadet Partisi, özellikle İstanbul ve Güneydoğu’da AKP’nin oylarını çalma planları yapıyor.





AKP Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz’ın ağabeyi olan, Saadet Partisi’nin Mahalli İdarelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AKP tabanından partilerine ciddi manada kayışlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:





“AKP, beklentilere cevap veremedi. Bize yakın birçok isim AKP’den ayrılmak istiyor. Bahane bulmaya çalışıyorlar. AKP’den asıl büyük kopuşlar, genel seçimler öncesi yaşanacak.”

Son dönemde AKP’den Saadet Partisi’ne geçen bazı isimler şöyle:





ŞANLIURFA: Başbakan Erdoğan tarafından ikinci kez aday gösterilmeyen Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP’den istifa etti. Fakıbaba, Belediye Meclis üyesi M. Fevzi Yücetepe ve Habip Arslan ile birlikte Saadet Partisi’ne geçti.





AKP Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Atilla Uğur, 45 kişi ile birlikte SP’ye geçti. AKP Elazığ İl Başkan Yardımcısı Tarkan Dinç, AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Nihat Nesin, Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Sabri Yılmaz ve AKP İl Genel Meclisi üyesi Nejat Ekmek de Saadet Partisi’ne katıldı.