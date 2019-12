SP: AKP idamdan döndü, şimdi göz hapsinde

ÇANAKKALE - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Esengün, Anayasa Mahkemesinin AK Parti hakkındaki kararıyla ilgili olarak, "AK Parti, idamdan dönmüştür ama göz hapsine alınmıştır" dedi.

Esengün, Çanakkale'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kapatılması davasında, Anayasa'dan kaynaklanan bir kargaşa oluştuğunu öne sürdü. Esengün, şunları söyledi:

"AK Parti suçlu mudur, değil midir? Bir takım çevrelere göre, AK Parti mahkum olmuştur ama sayın Başbakana göre, dava reddedilmiş, dolayısıyla da kendi ifadesiyle, Cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya devam edeceklerini söylemiştir. Cumhuriyetin değerlerini savunan bir parti Hazine yardımından niçin mahkum bırakılmıştır? Bütün bunlar Anayasa'dan kaynaklanan yanlışlıklardır, çıkmazlardır. Bu tartışma nihayetinde devam edecektir. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması gerekir. AK Parti idamdan dönmüştür ama göz hapsine alınmıştır."

Esengün, AK Parti'nin bundan sonra milletin istediği doğrultuda faaliyet gösteremeyeceğini ileri sürerek, "AK Parti kuşatılmıştır, eli kolu bağlanmıştır. AK Parti bundan sonra sadece gözetim altında, verilen izin çerçevesinde hareket edebilecek bir parti konumuna gelmiştir. Böyle demokrasi ve siyasi parti faaliyeti olmaz" diye konuştu.



-ERGENEKON İDDİANAMESİ-



Lütfü Esengün, "Ergenekon" soruşturması ile ilgili değerlendirmede bulunurken de olayın yargıya intikal etmesi nedeniyle yargıyı etkileyecek her türlü yorumdan, beyandan ve yayından kaçınılması gerektiğini söyledi. Esengün, "Bırakalım, mahkeme eldeki delillerle nasıl bir karar verecekse versin. O karara da herhalde kimsenin bir diyeceği olmaz. Temennimiz, bütün suçlar, suçlular meydana çıksın ve cezalandırılsın. Ülkede yasa dışı yapılanmalar, çete olayları olmasın" dedi.

Esengün, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Ergenekon soruşturması) Bunu hiç kimse AK Parti'ye mal etmesin. Bu tamamen yargının kendi inisiyatifiyle başlattığı bir soruşturmadır. Bu oruşturmanın daha da üzerine gidilmesi lazımdır. 'Bir Numara' her kimse muhakkak bulunması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, 'Ergenekon' denilen çetenin el attığı bütün işlerin, kanunsuz olayların meydana çıkartılması ve sorumlularının cezalandırılması gerekir. Şu anda tutuklu bulunan generallerin neyle suçlanacağını bilmiyoruz. Çünkü, onlar hakkında henüz dava açılmış değil. O davanın bir an önce açılması, ister general olsun, ister onbaşı, ister sivil olsun, kim olursa olsun yasa dışı eylemler yapmış herkesin cezalandırılması gerekir." (aa)