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Ekonomi

S&P ABD'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin kredi notuna yönelik sessizliğini bozdu ve ülkenin AAA olan notunu düşürdü.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin kredi notuna yönelik sessizliğini bozdu ve ülkenin AAA olan notunu düşürdü.


ABD tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayda, S&P ABD’nin kredi notunu en yüksek not olan AAA’dan AA+ ya düşürdü. Kurum son dönemde borç limitinin yükseltilmesine yönelik süreçte yaşanan istikrarsızlık ve yetkililerin rekor yüksekliklere çıkan bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında yeterli kesintiye gidememesini neden olarak gösterdi.


Kredi not görünümünü negatifte tutan S&P, harcama kesintilerinin beklenenden daha düşük olması, faizlerin yükselmesi ya da devlet borcunu artıracak yeni “mali baskıların” baş göstermesi durumunda iki yıl içinde kredi notunun AA seviyesine indirilebileceğini belirtti.



Son dakikada anlaşmışlardı


ABD’de yetkililer ülkenin şu anda 14.3 trilyon dolar olan borç limiti tavanını yükseltmek ve önümüzdeki on yılda 2.4 trilyon dolarlık harcama kesintisine gitmek için uzun süren görüşmelere imza atmış ve karar vermek için son gün olan 2 Ağustos’ta, 11 saat süren bir toplantı sonrasında anlaşmışlardı.


Ancak S&P kamu harcamalarındaki kesintinin 4 trilyon dolar olması gerektiğini ifade etmişti.


Borç limiti tavanı yükseltilmesine yönelik tartışmalar devam ederken, kredi derecelendirme kuruluşlarından ABD’nin kredi notuna yönelik uyarılar gelmiş ancak geçen hafta hem Moody’s hem de Fitch ülkenin AAA olan notunu değiştirmeyeceklerini açıklamıştı.



S&P’nin sessizliği korkutmuştu


Ancak Moody’s ABD’nin kredi notu görünümünü negatif izlemeye almıştı. O dönemde ekonomi gazetelerinde S&P’nin sessizliğini korumasının bir not indirimiyle sona erebileceğini tahminleri yürütülmüştü.



“Piyasa çok da şaşırmamalı"


İngiliz Barclays Capital bankasının analistlerinden Ajay Rajadhyaksha, “Bu hamle aslında piyasaları çok da şaşırtmamalı. Ancak zamanlaması açısından sıkıntı yaratıyor. Zaten bütün hafta boyunca borsalar oldukça kötü performans sergilemişti. Aslında önemli olan, yatırımcıların not indirimi sonrasında ABD tahvillerine nasıl yaklaşacağı” diye konuştu.



ABD gerekeni yapmadı


Not indirimi haberi gelmeden önce Bloomberg’in sorularını yanıtlayan finansal danışmanlık şirketi LPL Financial’ın piyasa stratejisti Anthony Valeri, “Bu ABD’nin mali sistemini düzene sokmak adına gerekeni yapmadığının bir göstergesidir” demişti.


Dünyanın en büyük tahvil fonu PIMCO’nun Başkanı Mohammed El Erian ise yine not indirimi öncesinde, “Küresel finans sistemi, daha önce düşünülmeyeni düşünüp, ABD’nin AAA olan kredi notunun indirilebileceği gerçeğine kendini hazırlamalıdır” diye konuşmuştu.



Büyük tepki beklenmiyor


Kredi notunun düşürülmesi ABD’nin saygınlığına büyük darbe indirecek olsa da, Reuters haber ajansında geçen bir analizde, not indiriminin beklendiği ve bu durumun ABD tahvilleri üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratmayacağı belirtildi. Pazartesi günkü işlemlerde bu durumun Asya piyasaları başta olmak üzere küresel çapta borsalar üzerindeki etkisinin az olacağı ileri sürüldü.


ABD merkezli finansal danışmanlık şirketi Capital Group’un analistlerinden Ian Lyngen , “Bir noktada, geçen hafta sert yükselişlere imza atan ABD Hazine tahvillerinde, tepkisel satışlar gelmesini bekleyebiliriz” dedi.

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