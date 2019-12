-S&P, ABD'NİN KREDİ NOTUNU ''AA+''YA DÜŞÜRDÜ WASHINGTON (A.A) - 06.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekti, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluş, açıklamasında, karara gerekçe olarak ülkede son dönemde federal borç limitinin yükseltilmesi sürecinde görülen istikrarsızlık ve yetkililerin rekor düzeylere çıkan bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında yeterli kesintiye gidememesini gösterdi. S&P, ülkenin kredi not görünümünün ''negatif'' olarak belirlenmesinin ise harcama kesintilerinin beklenenden daha düşük olması, faizlerin yükselmesi ya da devlet borcunu artıracak yeni mali baskıların oluşması durumunda iki yıl içinde ülkenin uzun vadeli kredi notunun ''AA'' seviyesine düşürülebilmesi riskini yansıttığı uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü ise açıklamasında, S&P'nin ABD'nin kredi notunu ''AA+''ya çekme kararını ''hatalı'' olarak değerlendirerek, kuruluşun ABD'nin kamu harcamalarındaki kesintiye yönelik 2 trilyon dolarlık yanlış hesaplama yaptığını ve hatalı bir karar verdiğini belirtti. S&P, ABD'de kamu harcamalarındaki kesintinin 4 trilyon dolar olması gerektiğini savunuyor. Borç limiti tavanı yükseltilmesine yönelik tartışmalar devam ederken, kredi derecelendirme kuruluşlarından ABD'nin kredi notuna yönelik uyarılar gelmiş ancak geçen hafta hem Moody's hem de Fitch ülkenin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu koruduğunu açıklamışlardı. Ancak Moody's ABD'nin kredi notu görünümünü negatif izlemeye almıştı. ABD'de yetkililer ülkenin şu anda 14,3 trilyon dolar olan borç limiti tavanını yükseltmek ve gelecek on yılda 2,4 trilyon dolarlık harcama kesintisine gitmek için uzun süren görüşmeler yapmış ve karar vermek için son gün olan 2 Ağustos'ta, 11 saat süren toplantı sonrasında anlaşmaya varmıştı.