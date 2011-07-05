'Sözünü sakınmadan'ın ilk konuğu Murathan Mungan



T24 / Batur Fatih İlhan

# twitter.com/baturf"İstanbul Modern" müzesi ve güncel edebiyat platformu "Sabit Fikir" işbirliğiyle düzenlenen “Sözünü Sakınmadan” -ücretsiz- söyleşi dizisi etkinlikleri bu perşembe başlıyor!Edebiyat dünyasında yaz sezonunun nemli rehavetine, uyandırdığı merakla ara verdirmesi beklenen söyleşi etkinliğinin ilk konuğu, çağdaş Türk yazınının üretken temsilcilerinden Murathan Mungan!Kısa süre önce “Şairin Romanı”(METİS YAYINLARI) adlı kitabını okurlarının ilgisine sunan Mungan, “Sözünü Sakınmadan”da, Semih Gümüş, Ömer Türkeş ve Kaya Genç’in sorularını yanıtlayacak. Mahir eleştirmenler, konukları Mungan'a şiir ve roman bağlamında edebiyatı, hayatı da işin içine katarak sözü sakınmadan soracaklar.Edebiyatseverlerin takdirini toplaması umulan bu zengin sanatsal buluşmaya tüm İstanbullular davetli...***Etkinlik mekânı: İSTANBUL MODERN SİNEMATarih: 7 Temmuz - PerşembeSaat: 18:30Etkinlik ücretsizdir***(Yazarın resmi web sitesinden kısaltılarak...)1955’te İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde “master”ını tamamladı. Ankara’da Devlet Tiyatroları’nda ve Istanbul’da Şehir Tiyatroları’nda “Dramaturg” olarak çalıştı. 1987’de günlük gazete olarak yayımlanan "Söz Gazetesi"nde,“Kültür-Sanat Sayfası” editörlüğü yaptı. Mungan, çeşitli dergi ve gazetelerde şiirler, öyküler, metinler, deneme, eleştiri ve incelemeler yayımlayarak adını duyurdu.Bugüne değin çoğu “Yeni Türkü” tarafından bestelenen güfteler(şarkı sözü) yazdı ve bu şarkılar "Söz Vermiş Şarkılar" adlı “tribute-cover” formatında bir albümle 2004’te yayınlandı. Yazıları, şiirleri ve kimi kitapları İngilizce'den, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İsveççe, Norveççe, Yunanca, Fince, Boşnakça, Bulgarca, Farsça, Kürtçe ve Hollandaca'ya çevrilerek çeşitli dergi, gazete ve antolojilerde yayımlandı. 1988’ten beri serbest yazar olarak çalışıyor ve halen İstanbul’da yaşıyor.