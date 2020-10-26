Sözcü yazarı Necati Doğru: Sayısal Loto, “Bismillah” taklitçiliğine geçti

Sözcü yazarı Necati Doğru, Sayısal Loto çekilişini yapmak için seçilen ünlü isim Seda Sayan'ın çekilişi, "Haydi bismillah" diyerek yaptığına dikkati çekti. "Sayısal Loto'da bugüne kadar çekilişler yapılırken ünlü hanımlar “şansınız açık olsun ya da şansınız bol olsun” türü cümleler kullanırlardı" diyen Doğru, "Sayısal Loto, 'Bismillah' taklitçiliğine geçti" dedi.

Sayısal Loto'nun Demirören Grubu'na satıldıktan sonra kolon fiyatının 1.5 liradan 3 liraya çıakartıldığına, 49 rakam arasından 6 rakam bilmek gerekirken, özele geçince 90 rakam arasından 6 bilmek gerektiğine dikkati çeken Doğru, " Sayısal Loto devletin elindeyken devlet bu sistem değişikliğini niçin kendi yapmadı da özele satınca yapılmasına için verdi?" diye sordu.

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