Sözcü: Danıştay, Urla villaları için yıkım kararı verdi

İzmir’in Urla İlçesi Zeytineli Köyü’nün Hacılar Koyu’nda, AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen işadamı Mustafa Latif Topbaş’ın yaptırdığı villalar için Danıştay’dan yıkım kararı çıktığı ileri sürüldü.

Sözcü'den Ali Ekber Öztürk'ün haberine göre Danıştay'ın, 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında internete sızdırılan ses kayıtlarında adı geçen Urla villaları ile ilgili kararını 8 Ekim 20015’te verdiği ve kaçak olduğu öne sürülen villaların yıkılmasını öngören yerel mahkeme kararını onadı.

Danıştay 14’üncü Daire’ye ait olduğu öne sürülen karar şöyle:

“Davacı Ahmet Latif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, İbrahim Halit Çizmeci, Mustafa Latif Topbaş ve Hayri Boyacı açısından, temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nin 31.12.2012 günlü kararının Ahmet Latif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, İbrahim Halit Çizmeci, Mustafa Latif Topbaş, Hayri Boyacı’ya ilişkin kısmının onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Danıştay, dava aşamasında vefat eden diğer isim Kadir Boyacı’nın ölümü nedeniyle dava dosyasının da yerel mahkemeye devrine karar verdi. Zeytinli köyü’ndeki Hacılar Koyu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, izinsiz çivi bile çakılamayan birinci derece sit alanından, yapılaşmaya izin veren 3’üncü derece sit alanı statüsüne geçirildi.

Vatandaş harekete geçti

Bunun üzerine çevreciler ve bölgedeki hak sahipleri, 200 hektarlık araziye yönelik işlemin iptali için harekete geçti. Kaçak olduğu tespit edilen Urla villaları hakkında İzmir İl Özel İdaresi tarafından 29.02.2012 tarihinde yıkım kararı verildi. Yıkım kararına karşı villaların sahibi Latif Topbaş, dava açtı. Ancak İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, 31.12.2012 tarih E:2012/1027, K:2012/2502 sayılı kararı ile Topbaş’ın davasını reddetmişti. Yerel mahkemede açtığı davaları kaybeden Topbaş Ailesi ve villaların diğer sahipleri, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundular. Ancak Danıştay da bu konuda sözünü söyledi ve Urla villalarının yıkım kararını veren mahkemenin kararını onadı.