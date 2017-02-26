Sözleşmesi yenilenmediği için yaşamına son veren imzacı akademisyen toprağa verildi

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı için Çukurova Üniversitesi tarafından sözleşmesi yenilenmeyen ve sonrasında bunalıma girerek intihar eden Arş. Gör. Mehmet Fatih Traş, Adana'da toprağa verildi.

Mersin’deki yazlıkta intihar eden Traş'ın Kabasakal Mezarlığındaki cenazesine çeşitli emek ve meslek örgütlerinden temsilcilerle CHP Adana Milletvekilleri İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen katıldı.

"Kimseyi incitmedi, hak etmediği uygulamara maruz kaldı

Evrensel'de yer alan habere göre, Traş'ın İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nden hocası Doç. Dr. Kenan Lopcu, mezar başında yaptığı konuşmada Traş'ın birikimli, iyi ingilizce bilen ve bir kaç dili de anlayan, çok okuyan, Çukurova Üniversitesi'nin sağladığı olanakların ötesinde kendisini yetiştirmiş bir akademisyen olduğunu ifade etti.

Traş'ın kimseyi incitmeyen bir insan olmasına karşın sadece demokratik görüş hakkını kullandığı için hak etmediği uygulamalara maruz kaldığını dile getiren Lopcu, “Başvurduğu yerlerden önce olumlu yanıt geldi. Sonra kapılar yüzüne kapandı. Üzgünüz böyle bitmemeliydi. Umarım bu son olur” dedi.