T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözleşmesi yenilenmediği için yaşamına son veren imzacı akademisyen toprağa verildi

Barış Bildirisi'ne imza atan Tıraş'ın, sözleşmesi Çukurova Üniversitesi tarafından yenilenmemişti

26 Şubat 2017 14:35

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı için Çukurova Üniversitesi tarafından sözleşmesi yenilenmeyen  ve sonrasında bunalıma girerek intihar eden Arş. Gör. Mehmet Fatih Traş, Adana'da toprağa verildi.

Mersin’deki yazlıkta intihar eden Traş'ın Kabasakal Mezarlığındaki cenazesine çeşitli emek ve meslek örgütlerinden temsilcilerle CHP Adana Milletvekilleri İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen katıldı.

"Kimseyi incitmedi, hak etmediği uygulamara maruz kaldı

Evrensel'de yer alan habere göre, Traş'ın İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nden hocası Doç. Dr. Kenan Lopcu, mezar başında yaptığı konuşmada Traş'ın birikimli, iyi ingilizce bilen ve bir kaç dili de anlayan, çok okuyan, Çukurova Üniversitesi'nin sağladığı olanakların ötesinde kendisini yetiştirmiş bir akademisyen olduğunu ifade etti.

Traş'ın kimseyi incitmeyen bir insan olmasına karşın sadece demokratik görüş hakkını kullandığı için hak etmediği uygulamalara maruz kaldığını dile getiren Lopcu, “Başvurduğu yerlerden önce olumlu yanıt geldi. Sonra kapılar yüzüne kapandı. Üzgünüz böyle bitmemeliydi. Umarım bu son olur” dedi. 

ETİKETLER

Barış bildirisiintiharakademisyencenaze töreniÇukurova ÜniversitesiMehmet Fatih TraşCHPAdana Milletvekilleriİbrahim ÖzdişElif Doğan TürkmenKenan Lopcu

İlgili Haberler

Sözleşmesi yenilenmeyen imzacı akademisyen intihar etti

"Barışı savunmanın karşılığı bu olmamalı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24