Sözleşmesi sezon sonu bitiyor; Cyle Larin, Olimpiakos'la görüşmelere başladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in Olimpiakos'la görüşmelere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le ilgili kötü haber geldi. Yönetim Kanadalı golcünün menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Ghezzal'in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.

Rus ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Larin'in menajeri Olimpiakos'la görüşmelere başladı. Larin'in menajerinin devre arasında Yunan kulübüyle anlaşacağı iddia edildi.