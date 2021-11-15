Sözleşmesi fesih edilince devreye kardeşini soktu: MHP’li belediyenin akaryakıt ihaleleri 2014’ten bu yana MHP’li üyeye verilmiş

MHP’li Adana Feke Belediyesi’nin aynı partili meclis üyesi Ahmet Akpınar, “meclis üyelerinin belediyelerden ihale alamayacak yasaklı kişiler arasında olmasına” karşın dört yıl boyunca görev yaptığı belediyeden ihale aldı. Tek başına girdiği sekiz farklı ihaleyle belediyeye yaklaşık 2.2 milyon liralık akaryakıt satan Akpınar, 2019’da son imzaladığı sözleşme feshedilince kardeşini devreye soktu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediyenin son iki akaryakıt ihalesini de yöneticiliğini Akpınar’ın kardeşinin yaptığı şirket aldı. Kamu İhale Kurumu’nun Elektronik Kamu Alımları Platfomu’ndaki ihale sonuç bilgilerine göre, 2014’ten bu yana belediyenin “tek akaryakıt tedarikçisi” olan Akpınar ailesinin 10 ayrı ihaleden elde ettiği toplam gelir yaklaşık 5.5 milyon liraya ulaştı.