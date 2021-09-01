Sözleşmesi feshedilen Perotti'den Fenerbahçe'ye: Şimdi doğruları söylemekte özgürüm

Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takımın fesih haberini duyurduğu paylaşımın altına Perotti'den dikkati çeken bir yorum geldi. Arjantinli futbolcu, "Artık her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" diye yazdı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"Şimdi doğruları söylemekte özgürüm"

Diego Perotti, Fenerbahçe'nin sosyal medya mecrası Instagram üzerinden Arjantinli futbolcuyla yolların ayrıldığının açıklandığı paylaşımın altına yorum yaptı. Perotti, "Artık her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" ifadelerini kullandı. Daha sonra hesabından bir "hikaye" paylaşan oyuncu, "Yakında olanlarla ilgili bütün gerçeği anlatacağım" dedi.