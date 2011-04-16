-SÖZLEŞMELİLERE ''KADRO'' MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personelin sorunlarına yönelik çalışma yapıldığını belirterek, ''İnşallah sözleşmelilerle ilgili kadro yolunu açmış olacağız'' dedi. Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye büyüdükçe, ekonomi büyüyüp güçlendikçe daha iyi hizmetler vermeye devam edeceklerini belirterek, sözleşmeli personel konusunda yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Burada bir çalışmamızı size aktarayım. O da şu; tabii bu sözleşmeli personel olayı nereden çıktı? Bakınız, Türkiye'de özellikle Güneydoğu gibi, Doğu illerimiz gibi birçok illerde, bizler hakikaten geldiğimizden bu yana birçok sıkıntılar yaşadık. O da şudur; zaman zaman gittiğimiz okullarda öğretmenler, hastanelerde doktorlar, hemşireler, bu noktada sıkıntılar yaşıyoruz. Sorduğumuzda hep aldığımız cevap şu oluyor; eş durumundan döndüler. Bizler sözleşmeli olayını da bir yerde istihdam için bir adım atalım diye bu süreci başlattık. Fakat burada da bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. Genç öğretmen, sağlık personelinin bölgede 5 yıl gibi veya daha fazla kalması, bunlar da ayrı bir sıkıntı. Fakat bir adımı da atmamız lazım, o da şudur; yani nasıl ki bir polis, bir asker, bir yargı mensubu gittiği zaman o bölgelerde belli bir süre hiçbir şarta bağlı olarak, o süre içinde görevini yapıyorsa bu şekilde orada görevini yapacak şekilde bir hazırlığı arkadaşlarımız yapıyor. Bu hazırlığı, yapıp bitirdikten sonra biz süratle şu anda çıkardığımız kanun hükmündeki kararnameye eğer girebilirse onun da çalışmasını yapıyorlar, bu kararname içinde, aksi takdirde kanunla olması gerekiyorsa o önümüzdeki döneme kalacak. Böylece inşallah sözleşmelilerle ilgili kadro yolunu açmış olacağız. Temenni ederim ki, KHK ile eğer bu hallolabilirse hemen süratle onu halledip, Bakanlar Kurulu kararımızla bunu çıkarmış olacağız.''