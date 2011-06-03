-SÖZLEŞMELİ PERSONELE TWITTER'DAN MÜJDE BATMAN (A.A) - 02.06.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kamuda sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarının çok yakında müjdeye taşınacağını" bildirdi. Bakan Şimşek, Batman'da, Twitter'dan sözleşmeli personele ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, sayfasındaki tweetlerinde, Twitter kullanmaya başladığından beri kendisine en fazla iletilen sorunun, sözleşmeli statüde 4 B çalışanlarla ilgili olduğunu belirtirken, kamuda sözleşmeli 4 B statüsünde 70 bini sözleşmeli öğretmen olmak üzere yaklaşık 192 bin civarında çalışan olduğunu belirtti. Sözleşmeli çalışan personelin memur kadrosunda çalışanlara göre bazı dezavantajları olduğunu bildiğini ifade eden Şimşek, bu dezavantajların başta yer değiştirme hususu ve kurumlar arası nakil ve iş güvencesi olduğunu kaydetti. -''SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ATANMALARINI DESTEKLİYORUM''- 4 B pozisyonunda çalışan sözleşmeli personelin, memur kadrosuna atanmalarını desteklediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: ''Biliyorum bu konuda çok mağdur olan ve sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız var. Bu konuda yapılan düzenlemeleri destekliyor ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Eminim ve diliyorum ki buna ilişkin çalışmalarımız çok yakında müjdeye dönüşecek bir boyuta taşınacaktır. Her zaman olduğu gibi bu konuda da kamuoyunun beklentileri doğrultusunda bir pozisyon almamız söz konusu olacaktır. Sevgili dostlar ifadelerimin satır aralarını iyi okuyun lütfen. Çok detay vermek istemiyorum. Siz leb demeden leblebiyi anlıyorsunuz zaten.'' Geçmişte örnekleri sıkça görüldüğü gibi bu konuda da toplumsal hassasiyetlere icap ettiği oranda çözüm üretmenin temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Şimşek, bu sorunun çok kısa zamanda çözüme kavuşacağını ifade etti. -ZAMANLAMA: SEÇİM ÖNCESİ- Bakan Şimşek'e bu tweetleri üzerine bir vatandaşın ''Sayın Bakanım program yapan sunucular gibisiniz bizi heyecanlandırıyorsunuz. İnşallah reklamlardan sonra demezsiniz'' şeklinde esprili yazısı üzerine de Şimşek, ''çok yakın zamandan kastımın seçim öncesi olduğu yeterince aşikar değil mi?'' diye yanıt verdi. -ŞİMŞEK'İN KARARNAMEYİ İMZALADIĞI ÖĞRENİLDİ- Öte yandan, Bakan Şimşek'in Twitter'daki yazıları öncesinde, 4B pozisyonunda çalışan 192 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı öğrenildi.