Sözleşmeli personele mahkemeyle tazminat

T24 - Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendikanın Malatya İdare Mahkemesinde açtığı davada, sözleşmeli personele yasal düzenlemeye rağmen verilmeyen iş sonu tazminatının ödenmesine hükmedildi.



Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 3 yıl görev yapan sözleşmeli personelin, işten ayrılırken tazminat ödenmemesi üzerine açtığı davaya ilişkin kararda, Bakanlar Kurulu Kararında en az iki hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelin kendi isteğiyle sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatından yararlanacağının yer aldığı vurgulandı.



Kararda, idarenin, sözleşmeli personelin tazminat talebini reddetmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, personele tazminatının yasal faiziyle ödenmesine hükmedildi.



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların yasal haklarını bile mahkeme kanalıyla aldıkları garip bir durumun ortaya çıktığını belirterek, ''Bakanlar Kurulu Kararına rağmen idare tazminat ödemiyor. Mahkeme kararıyla çalışan tazminatına kavuşabiliyor. İdareciler bu tür tutumdan vazgeçmeli ve çalışanların yasal olarak ellerinde olan haklarını vermeli'' dedi.