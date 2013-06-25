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Ekonomi

Sözleşmeli personele kadro verilecek

Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kamuda çalışan 96 bin 500 sözleşmeli personele kadro verileceğini söyledi.

25 Haziran 2013 18:09

Başbakan Erdoğan, yapacakları düzenlemeyle bir kısım sözleşmeli personele devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıdıklarını ifade ederek, '25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün, bundan sonrası geçerli değil, bugün itibariyle, geçmişe yönelik görevde bulunan, 657 sayılı kanunun 4-B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel ve 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli, devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda 96 bin 500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi bu yasama döneminde yapmış olacağız' dedi.

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