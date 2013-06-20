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Ekonomi

Kamuya 19 bine yakın memur alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, 247 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 18 bin 846 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu belirtti

20 Haziran 2013 19:35


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 247 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 18 bin 846 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu yılki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirme için kurumların bildirdiği kadroları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderdi.

Çelik, konuyla ilgili olarak "2013 yılı KPSS yerleştirme takvimine göre 24 Haziran-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında tercihlerin alınacağı 2013/1 yerleştirmelerinde, 247 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 18 bin 846 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.
     
Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların yaklaşık yüzde 11'inin ortaöğretim düzeyinde olduğunu ifade eden Çelik, yüzde 33'ünün ön lisans, yüzde 56'sının da lisans düzeyinde olduğunu bildirdi.
     
Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekilde:
     
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 13 bin 211
     
-Üniversiteler 3 bin 441

-Mahalli İdareler bin 19

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri bin 159

-Diğer (MGK Genel Sekreterliği) 16

Hizmet sınıfının dağılımı:

-Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5 bin 761

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 bin 819

-Teknik Hizmetler Sınıfı 2 bin 502

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 292

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı 310
     
-Öğretim Hizmetleri Sınıfı 3

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı:
     
-Ortaöğretim 117
     
-Ön lisans 249
     
-Lisans 793

 

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