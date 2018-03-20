Sözleşmeli öğretmenlikte yürütmeyi durdurma kararı

Eğitim-İş, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili yönetmelikle hakkında açtıkları davada, Danıştay'ın 2 madde için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Açıklamada, "Söz konusu kararla Eğitim-İş yine MEB’in dayatmacı, kariyer ve liyakat ilkelerinden uzak uygulamalarından birine daha 'dur' demiştir" denildi.

Eğitim-İş’in (İş Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) açtığı davada, sözleşmeli öğretmenlikle ilgili davada 2 madde için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Eğitim İş’in açıklamasında, 11’inci maddenin, sözlü sınav uygulamasının bilgi ölçmeye yönelik şekilde hususlara yer vermediği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca 18’inci madde için verilen kararla norm kadro gerekçesiyle öğretmenlerin görevlerine son verilmesi uygulamasının kaldırıldığı kaydedildi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Eğitim-İş, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği”ndeki düzenlemelere dava açmıştı. Davada, Danıştay 12’nci Dairesi daha önce “Sözlü Sınav Komisyonunun Oluşumu” başlıklı 9’uncu madde için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Diğer maddelerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı talebinin reddedilmesi üzerine Eğitim-İş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. Eğitim-İş’ten bugün yapılan açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun itiraz edilen maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği duyuruldu.

Yönetmeliğin 11’inci ve 18’inci maddelerinin yürütmesinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, mazeret özrü kapsamında yer değiştirme hakkı gibi konularda beklentilerin karşılanmadığı belirtildi. Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklaması şu şekilde:

“Danıştay İDDK söze konu itirazımız üzerine Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan sözlü sınav uygulamasının bilgi ölçmeye yönelik şekilde hususlara yer vermediğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması’ şeklinde yer alan ibaresi bakımından da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkeme ‘…sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup salt olarak görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.’ şeklindeki gerekçesiyle karara imza atmıştır. Bu kararla sözleşmeli öğretmenlerin norm kadro gerekçesiyle görevlerine son verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.

Söz konusu kararla Eğitim-İş yine MEB’in dayatmacı, kariyer ve liyakat ilkelerinden uzak uygulamalarından birine daha ‘dur’ demiştir.”

“Her ne kadar bu davada kadrolu öğretmenliğin esas olduğuna yönelik talebimiz ve sözleşmeli öğretmenlerin mazeret özrü kapsamında yer değiştirme hakları gibi başkaca çok sayıda mağduriyetin giderilmesi beklenmesine rağmen bu beklentimiz gerçekleştirilmemiştir.

Ancak sözleşmeli öğretmenlerin tüm mağduriyetlerinin giderilmesi için sonuna kadar bu hukuki süreci sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Sözleşmeli öğretmenlerimize bu kararda olduğu gibi bundan sonrada müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz. Bakanlığın da bu karardan ders çıkarmasını umarak sözlü sınav uygulamasından vazgeçmesini, kariyeri, liyakati esas alacak ve kadro güvenceli bir sistemin hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya davet ediyoruz.