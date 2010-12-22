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Yaşam

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

22 Aralık 2010 12:52

-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Aralık 2010 tarihinde yaptığı, öğretmen atamalarında kadroya geçen öğretmenlerin yerine yapılacak sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi için başvurular yarın başlayacak. MEB, 6 Aralık'ta bilgisayar kurasıyla 30 bin öğretmen atamıştı. Bakanlık, bu atamalarda, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçenlerin sayısı kadar yeniden sözleşmeli öğretmen alacak.  Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru süresi yarın başlayacak ve 29 Aralık'ta sona erecek. Başvurular değerlendirildikten sonra görevlendirmeler 31 Aralıkta yapılacak. Sözleşmeli öğretmenler 31 Aralıkta görevlerine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik için görevlendirme yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ilan edilecek.

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