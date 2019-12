Sözleşmeli öğretmenler atandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 6 bin 323 kadroya sözleşmeli öğretmen bilgisayarla yapılan kurayla iki dakikada atandı.



Öğretmen atamaları dolayısıyla Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Çelik, kısa bir süre önce 8 bin 141 kadrolu öğretmen ataması yaptıklarını anımsattı. 4-B kapsamında çalışan pek çok öğretmenin kadroya geçtiğini belirten Çelik, "Onların boşalttığı 6 bin 500 kişilik kadroya 4-B kapsamında atama yapacağız" diye konuştu.



Öğretmen atamalarının devam edeceğini ifade eden Çelik, Ağustos ayında 15 bin, Kasım ayında da 10 bin öğretmen ataması yapacaklarını söyledi. Çelik, 2009 yılı içerisinde 35 bini aşkın öğretmen ataması yapmış olacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Çelik, "Eğitim dünyanın her yerinde çok önemlidir. Ama bizim gibi nüfusunun yüzde 63'ü 34 yaşın altında olan bir ülke için eğitim çok önemli değil, hayati öneme sahiptir" dedi.



Hükümetin bunun farkında olduğunu ifade eden Çelik, 2003 yılından beri en büyük kaynaklardan birinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını vurguladı.



Bakanlığın teşkilat olarak oldukça büyük olduğunu belirten Çelik öğretmenlere ve ailelerine şöyle seslendi:

"Bugün siz Türkiye'nin en büyük ordusuna, evlatlarınızı birer üye yapmak için burada toplanmış bulunuyorsunuz. Öğretmenlik hiç bir maddi değerle karşılığı verilebilecek bir meslek değildir. Belki maddi olarak çok büyük bir getirisi yoktur ama manevi hazzı ve tatmini çok yüksektir.

Lütfen çocuklarımızı kulaklarından, enselerinden değil, onları yüreklerinden yakalayın, onları sevin. Ancak o zaman gerçek anlamda öğretmenlik olur, o zaman öğrencilerimiz okulun, eğitimin tadına ve hazzına varırlar. Bunu en iyi şekilde yapacağınızdan eminim."



Yapılan çalışmaları anlatan Çelik, bu yıl açıkilköğretim ve açıklise öğrencilerine kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını, böylelikle 2009-2010 eğitim öğretim yılı için dağıtılacak ders kitabının sayısının 180 milyona ulaşacağını söyledi.



'Her öğretmene dizüstü bilgisayar'



Öğretmenlere bir müjde vermek istediğini de ifade eden Çelik, "Özel fiyat uygulayarak, önümüzdeki süreçte her öğretmenimizin birer diz üstü bilgisayarı olması arzusundayız. Bu kampanyayı da seçimlerden hemen sonra başlatacağız" dedi.



Atanan öğretmenlerin yarın göreve başlayabileceklerini belirten Çelik, "Mehil müddeti diye bir şey var. Çocuklarımız sizi bekliyor. Bence hiç onu kullanmadan bir an önce arkadaşlarımız vazifelerinin başına giderlerse bu bizi çok mutlu edecektir. 81 ilin il milli eğitim müdürlerine, sizleri karşılamaları, yer, yurt göstermeleri için genelge gönderilmiştir" diye konuştu.



2 dakikada atandılar



Konuşmaların ardından Çelik, atama için bilgisayar kurasını başlatmak üzere salonda bulunanlardan rakamlar söylemelerini istedi ve toplam 9 haneli rakam grubu tamamlandıktan sonra atamalar başladı. Yaklaşık iki dakika süren atama sonucunda 6 bin 323 adayın ataması gerçekleştirildi.



Adaylardan atananlar, sonuçları çığlıklar atarak sevinçle karşıladı. Bakan Çelik, atanan bazı adaylarla ve aileleriyle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



'Emeklerinin meyvesini alıyorlar' '



Bir gazetecinin "atanan öğretmen adaylarının gösterdikleri tepkileri" sorması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Çok güzel bir duygu. Uzun yıllar emek veriyorlar. Emeklerin meyvesini alıyorlar. Hanımlar biraz daha duygusal olduğu için daha rahat ağlayabiliyorlar ama erkeklerde o heyecanı gördüm. Onları camiamızın içine almaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Eskiden herhangi bir yüksekokulu bitirdiğiniz zaman iş bulabiliyordunuz. Öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum"



Adaylar atama sonuçlarını Bakanlığın www.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekler.