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Yaşam

Sözleşmeli öğretmene kötü haber

Sözleşmeli öğretmenlerin askerliklerini, kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak yapmaları ile ilgili Bakanlığa yaptığı teklif, reddedildi.

09 Ekim 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sözleşmeli öğretmenlerin askerliklerini, kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak yapmaları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yaptığı teklif, Milli Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi. Sözleşmeli öğretmenler, askerlikte de öğretmen muamelesi göremeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın tarafından Valiliklere gönderilen "Askerlik Yükümlülüğü Bulunan Öğretmenler" başlıklı yazıda, kadrolu öğretmen olup askerlik yükümlülüğü bulunanlardan asker öğretmen seçiminden faydalanmak üzere askere şevklerinin Ağustos celbine kadar ertelendiğini bildirdi.

Yalçın, söz konusu öğretmenlerin asker öğretmen olarak Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan iller ile Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas ve Yozgat illerinde görevlendirildiğini bildirirken,

Sözleşmeli öğretmenlerin de söz konusu kapsamda Bakanlığa "asker öğretmen" olma talebinde bulunduğunu kaydeden Yalçın, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin, kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi Ağustos celbinde silah altına alınmaları ve temel eğitimlerine müteakip Bakanlığımız emrine asker öğretmen olarak verilmeleri yönünde, Bakanlığımızca Milli Savunma Bakanlığı'na teklifte bulunulmuş, ancak, ilgi (d) ve ilgi (e) yazıları ile uygun görülmemiştir" açıklamasında bulundu.

Yalçın, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin asker öğretmen seçilmesi mümkün olmadığımdan Bakanlığa teklifte bulunulmaması gerektiğini söyledi.

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