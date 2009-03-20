Sözleşmeli öğretmene hasta olmak yasak!

Sözleşmeli öğretmenler 30 günden fazla hasta olursa görevlerine Milli Eğitim Bakanlığı’nca son veriliyor. Bu çalışanlar ister kanser, ister diyaliz tedavisi gören bir hasta olsun sözleşmesi fesh ediliyor. Nitekim Van ilinden sonra Kayseri ilinde de hastalanan sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi



Türk Eğitim Sen İstanbul bölge başkanı Hanifi Bostan yaptığı açıklama, "Kayseri Melikgazi İlçesi Osman Ulubaş İlköğretim Okulunda sözleşmeli sınıf öğretmeni (657–4/B) olarak görev yapan Derya SAMUR, doğum sonrası 1 Eylül 2008 tarihinde ücretsiz izin talebinde bulunuyor. İzin talebi kabul ediliyor.



Ancak izin süresi tamamlanmadan 27 Şubat 2009 tarihinde görevine başlamak istediğine dair yazılı başvuruda bulunuyor. Olanlar bundan sonra başlıyor. “Sözleşmeniz fesh edildi” denilerek göreve başlatılmıyor. Kadrolu çalışanlar ücretsiz izin kullanırken neden sözleşmeli çalışanlar bu haktan yararlanamamaktadır? Bu uygulama göstermektedir ki, sözleşmeli çalışmak demek kölelik demektir." dedi.

