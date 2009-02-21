Sözleşmeli öğretmene hasta olmak yasak!

MEB Personel Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşleri üzerine, “30 günden fazla sağlık raporu alan sözleşmeli öğretmenin hizmet sözleşmesinin fesih edilebileceği” kararını verdi.



Söz konusu karar ile kamuda 4B statülü olarak sözleşmeli çalışan memurların hasta olması “yasaklanmış” oldu.



İki kurumdan da açıklayıcı cevap gelmedi



CHP Yalova Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Muharrem İnce, Memurlar.net adlı internet sitesinde yayınlanan ve MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzalı yazıyı TBMM gündemine taşıdı. Personel Genel Müdürü Yalçın imzasıyla valiliklere gönderilen yazıda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Hizmet Sözleşmelerinde, sözleşmeli öğretmenlerin özlük ve sosyal haklarının düzenlenmiş olduğu anımsatılarak 30 güne kadar olan ücretli hastalık izinleri dışında uzun süreli hastalık izni kullanabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı belirtildi. MEB’in konu ile ilgili tereddüde düştüğü belirtilen yazıda, bu amaçla Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine başvurulduğu, ancak iki kurumdan da konulara açıklık getirici cevap alınamadığı kaydedildi.



Yatalak hasta olmaları yasaklandı



Yazıda, “Bu düzenlemelerden; sözleşmeli öğretmenlerin bir yılda toplam 30 gün ücretli hastalık izni kullanabilecekleri ancak 30 günden fazla sürelerde raporlu olanlar ile yataklı tedavi olanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı düzenlenmemiş olmakla birlikte zımmen sözleşmenin sona ereceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, gerek sözleşmemin personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar gerekse hizmet sözleşmelerinde bir yılda toplam otuz gün ücretli hastalık izni kullanabilecekleri belirtilmiş olduğundan hastalığı nedeniyle 2008 yılında uzun bir süre görevine devam etmeyen ilgilinin sözleşmesinin yenilenmesine imkân bulunmadığı mütalaa edilmektedir” denildi. Söz konusu yazı ile sözleşmeli öğretmenlerin yatalak hasta olması yasaklanmış oldu.



Bakan Çelik’in iddialarına resmi yalanlama



İnce, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bu yazı, kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasında sizin bir fark bulunmadığı yönündeki iddianızın doğru olmadığını ortaya koyan bir başka resmi yazıdır” dedi.



İnce, konuyla ilgili soruların ne zaman sorulduğunun açıklanmasını isterken sözleşmeleri yenilenmeyen ya da feshedilen sözleşmeli öğretmenlerden Bakan Çelik’in haberinin olup olmadığını sordu. Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlerin sayısının da açıklanmasını isteyen İnce, Van’da bu şekilde görevine son verilen öğretmen olup olmadığının da açıklanmasını istedi. İnce, “Kadrolu öğretmenin maaşlı bir şekilde tek hekimden dahi bir yılda 40 gün, kurul raporu olarak ise daha üzün süreler hastalık raporu alabilmekte iken sözleşmeli öğretmenin 30 günden fazla olan kurul raporunda dahi bırakın ücret kesilmesini sözleşmesinin feshedilmesi karşısında sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında bir fark yok iddianıza devam edecek misiniz? Sözleşmeli öğretmenlerin 30 günden fazla rapor gerektirecek hastalıklara yakalanması yasak mıdır?” sorularına da yanıt istedi.





