Sözleşmeli öğretmen hamallık yaparken öldü

Tekirdağ’da ücretli öğretmenlik yapan Ahmet Fazlı Elçi, okula gelen kitapları hamallık yaparak taşıdığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Elçi’nin kitapları 40 TL karşılığında taşıdığı, yaz aylarında maaş alamadığı için hamallık yaptığı öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Atatürk Çok Programlı Lisesi’nde ücretli öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası, 44 yaşındaki Ahmet Fazlı Elçi, okula gelen kitapları hamallık yaparak taşıdığı sırada kalp krizi geçirerek öldü. Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Sağlık Mahallesi’ndeki Çorlu Atatürk Çok Programlı Lisesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası, sözleşmeli Din Kültürü Öğretmeni, 44 yaşındaki Ahmet Fazlı Elçi yaz aylarında maaş alamadığı için hamallık yaparak geçimini sağlamaya çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca görev yaptığı Atatürk Çok Programlı Lisesi’ne gönderilen kitapları okul binasına 40 TL karşılığı taşıyan Ahmet Fazlı Elçi, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bir anda düşerek baygınlık geçirdi. Okulda bulunan görevliler tarafından 150 metre ilerideki sağlık ocağına götürülen öğretmen Elçi’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Elçi, kısa süre sonra kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren dayısının 30 dakika sağlık ocağında doktorun gelmesini beklediğini öne süren Ahmet Fazlı Elçi’nin yeğeni Nurcan Sandalcı, dayısının ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek şöyle dedi:

“Dayım okula gelen kitapları 40 TL karşılığında taşıdığı esnada kalp krizi geçirerek 150 metre ileride bulunan sağlık ocağına götürülmüş. Ancak orada doktor olmadığını hemşire müdahale edemeyeceğini söylemiş. 30 dakika gibi bir süre dayım orada bekletildiği için ölmüş. Bir insanın canı bu kadar mı ucuz? Bu işin peşini bırakmayacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dayım paraya ihtiyacı olduğu için ek iş yapıyordu. Okulda çalıştığı dönemlerde ortalama 700 TL kazanıyordu. Yazları maaş alamadığı için sıkıntı çekiyordu. O yüzden bulduğu her işte çalışırdı. Üniversite mezunu bir insanı bu hale getiren büyüklerimiz utansın.”

Çerkezköy’de toprağa verildi

Ölen öğretmen Ahmet Fazlı Elçi için Çerkezköy İstasyon Camii’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazından sonra kılının cenaze namazına lise 2’nci sınıf öğrencisi olan Ahmet Fazlı Elçi’nin 16 yaşındaki kızı Duygu ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören 21 yaşındaki oğlu Doğan Elçi ile çok sayıda yakını ve dostları katıldı. Cenazeye Milli Eğitim caimasından kimse katılmaması dikkat çekti.

Sözleşmeli öğretmenin çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı cenaze töreninin ardından Ahmet Fazlı Elçi’nin cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

4 sene sonra emekli olacaktı

Tekirdağ’da sözleşmeli öğretmenlik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Fazlı Elçi’nin kendi sigortasını dışardan ödediği ortaya çıktı. Yaz aylarında maaş almadığı için hamallık yapan Elçi’nin yaklaşık 20 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Çalışmadığı döneme ait sigorta primlerini de dışardan ödeyen Elçi’nin 4 yıl sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.