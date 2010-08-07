Sözleşmeli öğretmen hamallık yaparken öldü

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DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Atatürk Çok Programlı Lisesi'nde ücretli öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Fazlı Elçi (44), okula gelen kitapları hamallık yaparak taşıdığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sözleşmeli öğretmen Elçi'nin kitapları 40 TL karşılığında taşıdığı, yaz aylarında maaş alamadığı için hamallık yaptığı belirlendi.



40 TL karşılığında kitapları taşıyordu





Olay, dün öğle saatlerinde, Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Atatürk Çok Programlı Lisesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası, sözleşmeli Din Kültürü öğretmeni, Ahmet Fazlı Elçi yaz aylarında maaş alamadığı için hamallık yaparak geçini sağlamaya çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görev yaptığı Atatürk Çok Programlı Lisesi'ne gönderilen kitapları okul binasına 40 TL karşılığı taşıyan Ahmet Fazlı Elçi, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bir anda düşerek baygınlık geçirdi. Okulda bulunan görevliler tarafından 150 metre ilerideki sağlık ocağına götürülen öğretmen Elçi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Elçi, kısa süre sonra kurtarılamadı.





30 dakika doktor beklendi iddiası





Kalp krizi geçiren dayısının 30 dakika sağlık ocağında doktorun gelmesini beklediğini öne süren Ahmet Fazlı Elçi'nin yeğeni Nurcan Sandalcı, dayısının ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek şöyle dedi: "Dayım okula gelen kitapları 40 TL karşılığında taşıdığı esnada kalp krizi geçirerek 150 metre ileride bulunan sağlık ocağına götürülmüş. Ancak orada doktor olmadığını hemşire müdahale edemeyeceğini söylemiş. 30 dakika gibi bir süre dayım orada bekletildiği için ölmüş. Bir insanın canı bu kadar mı ucuz? Bu işin peşini bırakmayacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.”





Dayısının sözleşmeli öğretmen olduğu için yaz aylarında derslere girmediği için maaş alamadığını belirten Sandalcı, şunları söyledi: “Dayım paraya ihtiyacı olduğu için ek iş yapıyordu. Okulda çalıştığı dönemlerde ortalama 700 TL kazanıyordu. Yazları maaş alamadığı için sıkıntı çekiyordu. O yüzden bulduğu her işte çalışırdı. Üniversite mezunu bir insanı bu hale getiren büyüklerimiz utansın.”





Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



