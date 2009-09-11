Sözleşmeli haber başvursunda bugün son gün

Milli Eğitim Bakanlığının 6 bin 500 kadroya yapacağı sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.
Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak
amacıyla 2009-1 atama döneminde 25 Şubatta sözleşmeli öğretmenlikten
kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6 bin 500 pozisyona
sözleşmeli öğretmen görevlendirecek. 33 alanda 2007 ve 2008 KPSS 10
puan üstünlüğü esasına göre ilk defa görevlendirme biçimiyle sözleşmeli
öğretmen atanacak.
Adaylar, “http://personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanan
“2009-1 Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu”nda
belirtilen şartlara göre, internet aracılığıyla başvurabilecek.
Başvurular, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan
başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmiyet
kazanacak. Başvurularda ücret alınmayacak.
Atamalar 19 Martta bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların görevlendirilecekleri alanlar, taban puanları ve kontenjanları şöyle:
“Beden Eğitimi: 70-126, Bilişim Teknolojileri: 60-212, Biyoloji:
80-96, Coğrafya: 70-166, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 60-52, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi: 50-209, Elektrik Elektronik Teknolojisi 1: 75-37,
Felsefe: 75-65, Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi: 85-380, Giyim Üretim
Teknolojisi: 80-5, Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 50-5, İHL
Meslek Dersleri: 50-30, İHL Meslek Dersleri Arapça: 50-7, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği: 80-354, İngilizce: 65-786, İşitme Engelliler
Sınıfı Öğretmenliği: 60-5, Kimya: 80-51, Matematik: 80-288, Muhasebe ve
Finansman: 80-17, Müzik: 50-83, Okul Öncesi Öğretmenliği: 70-404,
Rehber Öğretmen: 50-307, Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar: 65-55, Sağlık
Bilgisi: 60-1, Sınıf öğretmenliği: 70-1545, Sosyal Bilgiler: 80-190,
Tarih: 80-120, Teknoloji ve Tasarım: 50-91, Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme: 75-4, Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk
Edebiyatı: 60-424, Türkçe: 80-291, Yiyecek İçecek Hizmetleri: 70-3,
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 50-91.”