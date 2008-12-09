Sözleşmeli geçici personel de sendikalı olabilecek

Kocaeli İdare Mahkemesi, 4-C kapsamındaki kısmi zamanlı geçici memurların sendikalı olabilmesi için açılan davayı sonuçlandırarak bu kapsamdaki memurların “sendikalı” olabileceği kararını verdi.



Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şubesi, sendikaya 82 adet 4-C statüsünde görev yapan “kısmi zamanlı geçici öğretmeni” üye yaptı. Ancak Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB’den aldığı görüş neticesinde bu kişilerin sendikalı olamayacağını bildirdi. Bunun üzerine, sendika 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 - C bendinde “Sözleşmeli Geçici Personel” olarak istihdam edilen personelin “sendikalı” olabilmesi için Kocaeli İdare Mahkemesine başvurdu.



Kocaeli İdare Mahkemesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “4 C’li personelin sendikalı olamayacağına” ilişkin yazısını, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. 2008/1485 sayılı Kocaeli İdare Mahkemesi kararı örnek bir karar niteliği taşıyor. Karar neticesinde bundan sonra Milli Eğitim Müdürlükleri, 4-C’lilerin tıpkı sözleşmeli memur olan 4–B’liler gibi sendika üyeliklerini kabul etmek durumunda olacak.



Söz konusu karar neticesinde özelleştirilen kurumlarda işçilikten gelen, ancak ne işçi ne de memur olarak tanınmayan 4-C’liler artık 657’nin diğer bentlerinde istihdam edilenler gibi geçici de olsa memur olarak tanımlanacak.

