T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sözleşmeli erlerin eğitimi sürüyor ANKARA (A.A)

30 Ocak 2012 19:40

-Sözleşmeli erlerin eğitimi sürüyor ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde görev yapmak üzere temin edilen ilk grup sözleşmeli erin eğitimi sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, 21 Kasım 2011 tarihinde başlayan eğitime 520 sözleşmeli er katılıyor. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Sözleşmeli erlere 2 hafta süre ile Temel Eğitim, 2 hafta Branş Eğitimi ve 6 hafta İç Güvenlik Eğitimi olmak üzere toplam 10 haftalık eğitim programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda; sözleşmeli erlere, mayın ve el yapımı patlayıcı eğitimi, mayın dedektörü eğitimi, sıhhiye eğitimi, gözetleme ve gördüklerini rapor etme eğitimi, silah ve atış eğitimi, tam teçhizatlı olarak zor arazi şartlarında yürüyüş eğitimleri, gece şartlarında eğitim ve verilen bu eğitimleri pekiştirme maksadıyla iç güvenlik tatbikatı icra edilmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek ve sözleşmeli erlere verilen eğitimlerin icrasını göstermek maksadıyla 27 Ocak 2012 tarihinde İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta'da basına açık bir faaliyet düzenlenmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24