-Sözleşmeli erlerin eğitimi sürüyor ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde görev yapmak üzere temin edilen ilk grup sözleşmeli erin eğitimi sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, 21 Kasım 2011 tarihinde başlayan eğitime 520 sözleşmeli er katılıyor. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Sözleşmeli erlere 2 hafta süre ile Temel Eğitim, 2 hafta Branş Eğitimi ve 6 hafta İç Güvenlik Eğitimi olmak üzere toplam 10 haftalık eğitim programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda; sözleşmeli erlere, mayın ve el yapımı patlayıcı eğitimi, mayın dedektörü eğitimi, sıhhiye eğitimi, gözetleme ve gördüklerini rapor etme eğitimi, silah ve atış eğitimi, tam teçhizatlı olarak zor arazi şartlarında yürüyüş eğitimleri, gece şartlarında eğitim ve verilen bu eğitimleri pekiştirme maksadıyla iç güvenlik tatbikatı icra edilmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek ve sözleşmeli erlere verilen eğitimlerin icrasını göstermek maksadıyla 27 Ocak 2012 tarihinde İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta'da basına açık bir faaliyet düzenlenmiştir.''